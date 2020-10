O apresentador James Corden gozou com Donald Trump numa versão de 'Maybe I'm Amazed', de Paul McCartney, que renomeou de 'Maybe I'm Immune', frase que o presidente dos Estados Unidos disse quando saiu do hospital onde esteve internado depois de ficar infetado com covid-19.

Sentado ao piano, o apresentador e ator britânico canta "Talvez seja imune porque hoje me sinto muito vivo. Não tenham medo da forma como estou a respirar", acrescentando depois "talvez sejam imunes às mentiras que os meus médicos vos contam".

No vídeo, gravado para o programa "The Late Late Show", a atuação de Corden é entrecruzada com declarações de Trump e dos seus médicos. Veja abaixo e recorde também a canção que McCartney lançou em 1970.