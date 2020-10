O festival de Coachella, nos Estados Unidos, considerado um dos maiores do mundo, não vai acontecer antes de outubro de 2021, garante a Rolling Stone. Esta será, assim, a terceira vez que o evento californiano é adiado: devia ter-se realizado em abril deste ano, passou para outubro e depois para abril do próximo ano.

A informação foi passada à publicação norte-americana por "várias fontes da indústria musical": "A 21ª edição do popular festival de música vai ser adiado uma terceira vez para outubro de 2021". O anúncio já devia ter sido feito, no final de setembro, mas como nem todos os artistas confirmaram ainda a sua disponibilidade, a organização está a aguentar a informação por não ter ainda as datas certas.

"Estão a reservar as três primeiras semanas de outubro para estarem seguros", diz uma das referidas fontes à Rolling Stone, que contactou a AEG, responsável pela organização do Coachella junto com a promotora Goldenvoice, mas não obteve quaisquer comentários à notícia.

As mesmas fontes dizem que outros festivais americanos, como o Governor's Ball ou Austin City Limits, estão só à espera da confirmação para anunciarem também os seus próprios adiamentos. Recorde-se que o Coachella se realiza em dois fins de semana seguidos - este ano, tinha como cabeças-de-cartaz os Rage Against the Machine, Travis Scott e Frank Ocean.