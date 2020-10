Carolina Deslandes partilhou um poema "sobre crescer" com os fãs, no Instagram. "Não te escondas para chorar. Não tenhas vergonha de deitar pra fora a dor que acumula e transborda do corpo", começa por escrever, "chorar não é dos fracos, chorar é dos corajosos".

"Quem não sentiu a morte passar os dedos pelo cabelo quando sofreu um desgosto", acrescenta ainda. Recorde-se que a artista se separou recentemente do ex-namorado, Diogo Clemente, tendo respondido a um fã que lhe perguntou como se sentia da seguinte forma: "em processo de ficar melhor. Mas mal. Acho que é normal. Somos educados a fugir da tristeza e a desvalorizá-la".

Desmentindo uma notícia que surgiu no passado fim de semana em alguns meios de comunicação social, Deslandes disse que a fadista Sara Correia não é a "nova amiga especial" de Clemente e que os dois têm "das amizades mais bonitas que já vi".