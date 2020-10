Os AC/DC partilharam por fim o seu novo single, 'Shot in the Dark'.

O tema é o primeiro a ser retirado a "Power Up", o novo álbum de estúdio da banda australiana, que volta a contar com os préstimos do vocalista Brian Johnson e do baterista Phil Rudd.

"Power Up" será lançado no dia 13 de novembro, através da editora Columbia, e estará disponível em múltiplos formatos. É o primeiro álbum dos AC/DC desde "Rock or Bust", de 2014.

Ouça aqui 'Shot in the Dark' e confira o alinhamento de "Power Up":

1. “Realize”

2. “Rejection”

3. “Shot In The Dark”

4. “Through The Mists Of Time”

5. “Kick You When You’re Down”

6. “Witch’s Spell”

7. “Demon Fire”

8. “Wild Reputation”

9. “No Man’s Land”

10. “Systems Down”

11. “Money Shot”

12. “Code Red”