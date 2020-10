Os AC/DC deram uma entrevista à Rolling Stone, onde ergueram um pouco do véu que ainda cobre o seu novo álbum de estúdio.

Segundo a banda australiana, o disco, intitulado "Power Up", age como "dedicatória" ao guitarrista Malcolm Young, falecido em 2017.

"Este disco é basicamente uma dedicatória a Malcolm Young, tal como 'Back in Black' foi uma homenagem a Bon Scott", afirmou Angus Young, também guitarrista e irmão de Malcolm.

"Havia muitas ideias para canções [nas sessões de 'Black Ice']. Nessa altura, ele disse-me para as guardar para o próximo. Isso mexeu comigo", continuou. "Quando as voltei a ouvir, pensei que tinha que as lançar".