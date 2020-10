Os White Stripes anunciaram a edição de uma compilação de êxitos, intitulada simplesmente "Greatest Hits", a 4 de dezembro. O disco inclui 26 canções da banda de Jack e Meg White e é anunciado com uma nova página de Instagram e um vídeo inédito da canção 'Ball and Biscuit' ao vivo em Tóquio em 2003.

Além de edição em CD, o disco chega em versão digital e em duas edições em vinil, um duplo e um triplo especial, que inclui novo trabalho gráfico de Rob Jones e outros extras. Outras versões especiais do "Greatest Hits", com as vendas a reverterem para lojas de discos independentes, serão anunciadas em breve.