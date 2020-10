O calendário de estreias de grandes filmes sofreu mais uma série de alterações, devido à pandemia de covid-19: "The Batman", "Dune" e "The Flash" foram adiados, mas o quarto filme de "Matrix" chega às salas de cinema mais cedo do que o previsto inicialmente.

"The Batman", que conta com Robert Pattinson como protagonista, viu as filmagens interrompidas depois de o ator ter sido infetado com o novo coronavírus, mas apesar de já terem sido retomadas, o estúdio Warner Bros. resolveu passar a estreia para 4 de março de 2022. Outros filmes de super-heróis foram também empurrados para a frente, com "The Flash" a passar para 4 de novembro de 2022 e o sequela de "Shazam!" a passar para 2 de junho de 2023.

O remake de "Dune" passou para 1 de outubro de 2021 e "The Matrix 4" foi antecipado quatro meses para 22 de dezembro de 2021, trocando assim com "Black Adam", protagonizado por Dwayne Johnson, que não tem ainda data de estreia confirmada. Veja os trailers de "The Batman" e "Dune" abaixo.