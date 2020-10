Os Pearl Jam anunciaram recentemente dois concertos no Hyde Park, em Londres, inseridos no evento BST Hyde Park, em datas de 2021 que se cruzam com as do NOS Alive (9 e 10 de julho), mas têm também várias datas confirmadas noutras cidades europeias.

A digressão de 2021 da banda de Eddie Vedder no velho continente arranca a 16 de junho em Amesterdão, na Holanda, seguindo depois para países como Alemanha, Itália, Suíça, Bélgica, Suécia, Dinamarca, Reino Unido, Hungria, França, Áustria, Polónia e República Checa (o último concerto marcado antes do regresso aos Estados Unidos, acontece a 25 de julho em Praga). Não há, até ao momento, nota de qualquer concerto em Portugal.

Recorde-se que os Pearl Jam editaram no passado mês de março o álbum "Gigaton". As últimas passagens por Portugal aconteceram todas no contexto do NOS Alive, em 2007, 2010 e 2018. O festival de Algés realiza-se nos dias 7, 8, 9 e 10 de julho de 2021.