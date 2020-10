O ator Thomas Jefferson Byrd foi assassinado no passado sábado em Atlanta, de acordo com o realizador Spike Lee. Contava 70 anos.

Byrd era um dos atores prediletos de Spike Lee, trabalhando com o realizador em filmes como "Clockers", "Get on the Bus", "Bamboozled" e "Red Hook Summer".

Ao longo da sua carreira, Byrd também participou em algumas peças de teatro, tendo sido nomeado para um prémio Tony de Melhor Ator, em 2003, pela sua participação em "Ma Rainey's Black Bottom".

De acordo com o website TMZ, o ator foi encontrado morto pelas autoridades, com vários ferimentos de balas nas costas. O caso já se encontra a ser investigado.