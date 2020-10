O ator Clark Middleton faleceu este domingo, vítima do vírus do Nilo ocidental. Contava 63 anos.

A sua morte foi confirmada pela esposa, Elissa Middleton, através de um comunicado: "É com pesar que anunciamos a morte de uma vida digna de ser celebrada. Clark Tinsley Middleton, 63 anos, estimado ator, argumentista, realizador, professor, herói, marido, esteio, amigo", pode ler-se.

O ator, que começou a sua carreira profissional em 1983, notabilizou-se em séries como "Lei & Ordem", "Twin Peaks" e, entre 2014 e 2020, "The Blacklist". No cinema, teve papéis secundários em filmes como "Sin City" ou "Kill Bill: Vol. 2".

O vírus do Nilo Ocidental é transmitido por um mosquito. De acordo com informação publicada no site da Direção Geral da Saúde, foi isolado pela primeira vez em 1937, na província do Nilo ocidental, Uganda. Têm sido registados surtos epidémicos em humanos e equinos em regiões da África, Sul da Europa, América do Norte e Ásia. Em setembro último, fez quatro mortos em Espanha.