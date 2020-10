No Posto Emissor desta semana, João Peste comentou a longevidade de artistas como os AC/DC, cujos músicos, na casa dos 60 e 70 anos, continuam no ativo.



“O que conta é o produto musical”, afirma o vocalista dos Pop Dell'Arte. “A idade por si não me diz nada. No caso dos AC/DC, nunca fui grande fã, embora consiga compreender o impacto de um álbum como o 'Back In Black'. Mas já assistimos aos Queen sem o Freddie Mercury, aos Doors sem o Jim Morrison... é uma questão de negócio”, considera. “Enquanto der para explorar [a marca], é o dinheiro que conta”.

Para ouvir esta resposta, siga até aos 38m 50s.