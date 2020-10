Hélio Morais, dos Linda Martini, deixou uma mensagem de parabéns no Instagram à colega de banda, a baixista Cláudia Guerreiro, que completou este domingo 40 anos. "Esta miúda já me atura há 23 anos e eu a ela. Faz hoje quarenta anos e continua a ter muito pouca gente à altura, no palco e fora dele", escreve o músico.

Recorde-se que os Linda Martini começaram a trabalhar num novo álbum de estúdio este ano. Morais estreou-se a solo com o projeto Murais, preparando-se para editar o seu primeiro álbum, que incluirá os singles 'Não Sou Pablo, Nada Muda' e 'Catatua'.