O manager de Ed Sheeran contou, em nova entrevista, o "conselho" estranho que o músico britânico recebeu no início da sua carreira.

Segundo Stuart Camp, foi dito a Sheeran que nunca vingaria no mundo da música a não ser que pintasse o cabelo de preto.

"Os agentes anteriores demitiram-se, porque disseram que ele não ia chegar a lado nenhum", afirmou Camp ao podcast "Straight Up".

Para tais agentes, o autor de 'Shape of You' deveria "livrar-se do pedal de loops, pintar o cabelo de preto e deixar de fazer rap".