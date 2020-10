Carolina Deslandes insurgiu-se contra uma notícia que surgiu este fim de semana em alguns meios de comunicação social, nas quais se dizia que Diogo Clemente, o ex-namorado e pai dos seus filhos, de quem se separou recentemente, já teria uma "nova amiga especial". A artista partilhou a fotografia utilizada na notícia, onde Clemente surge ao lado da fadista Sara Correia, e escreve, no Instagram: "queria aproveitar este espaço para dizer umas quantas coisas".

"Esta amiga especial não é de agora, é da vida inteira. E é da nossa família", começa por escrever Deslandes, "é das pessoas mais carinhosas e talentosas que tive o prazer de conhecer graças a ele". De seguida, esclarece que foi o ex-namorado quem produziu o segundo álbum da fadista, "Do Coração": "é absolutamente arrebatador e gostava que a música dela fosse a razão pela qual é falada".

Defendendo que "têm os dois das amizades mais bonitas que já vi", a cantora considera triste "que tanta gente continue sem acreditar numa amizade com abraço, com afeto e com amor incondicional entre um homem e uma mulher", esclarecendo ainda que "se fosse verdade, que não é, ficaria feliz da vida por ele".

"Tanto o Diogo como a Sara são peças preciosas da minha vida, e por isso mesmo, não vou permitir que sejam maltratados nem publicamente nem em lado nenhum", conclui, pedindo aos seguidores para ouvirem "Do Coração". "E não acreditem no que as notícias dizem. O mundo está num estado tão podre que o importante é fazer com que as pessoas cliquem nas notícias, mesmo que sejam mentira". Veja a publicação.