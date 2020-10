Britney Spears quis mostrar aos fãs como se veste no dia-a-dia e partilhou uma fotografia no Instagram na qual surge de óculos, chinelos, calças de ganga e camisa, pronta para mudar uma lâmpada ao lado de um escadote. "Instagram versus realidade!! Esta sou eu no meu dia-a-dia", escreve a artista norte-americana no texto que acompanha a imagem.

"Posso sentir-me insegura quando me tiram fotografias quando não estou preparada, por isso é que presto tanta atenção à minha aparência", confessa Spears, "mas às vezes é bom não me esforçar demasiado e baixar a guarda. É preciso muita força para isso!". Depois de assumir que não era cheerleader na escola e que, na verdade, jogava basquetebol, explica que, na fotografia, "estava a tentar mudar uma lâmpada, mas percebi que era demasiado baixa".