O novo single dos AC/DC, 'Shot in the Dark', será lançado esta quarta-feira.

A banda australiana, que na semana passada divulgou um curto trecho da canção, confirmou a data de lançamento com um novo vídeo.

O vídeo mostra os bastidores dos AC/DC, com a presença dos cinco membros da banda: Brian Johnson, Angus Young, Stevie Young, Phil Rudd e Cliff Williams.

'Shot in the Dark' será o primeiro single do novo álbum de estúdio dos AC/DC, que será provavelmente intitulado "PWR UP", e estará disponível a partir das 5h desta quarta-feira, em Portugal continental.