Jon Bon Jovi deu uma entrevista à rádio alemã Rock Antenne, onde relembrou a saída do guitarrista Richie Sambora da sua banda.

"Não há um único dia em que não deseje que o Richie Sambora ainda estivesse na banda", confessou. "E, apesar disso, foi por causa da sua incapacidade de se recompor que conseguimos escrever o 'This House Is Not For Sale'".

"Esse disco era muito forte, e que eu ainda consiga compor canções assim... Talvez nos tivéssemos tornado preguiçosos" caso Sambora tivesse continuado, explicou.

Richie Sambora foi guitarrista dos Bon Jovi entre 1983 e 2013, ajudando a compor vários dos êxitos da banda. Em 2018, regressou à banda para uma atuação única no Rock and Roll Hall of Fame.