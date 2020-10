Perry Farrell voltou a juntar-se aos Jane's Addiction e à sua outra banda, os Porno For Pyros, para um evento que foi transmitido através da internet.

Este evento agiu como "substituto" do festival Lollapalooza, que foi calcelado este ano devido à pandemia da Covid-19.

Questionado sobre se os Jane's Addiction lançariam um novo álbum (algo que não acontece desde 2011), o músico foi peremptório: "não me vejo a fazer álbuns. Vejo-me a trabalhar na música canção a canção, com colaboradores diferentes", disse.



"Se trabalharia novamente com a malta dos Porno? Sem pensar. O mesmo para os Jane's. Somos todos amigos".



Farrell, hoje com 61 anos, confessou ainda ter um único arrependimento ao longo da sua carreira: o seu vício em drogas.

"Honestamente, adorava não me ter lixado tanto porque desperdicei anos. Podia ter feito mais. Diverti-me, foi fantástico, mas agora olho para o lado profissional da minha vida e desejo ter usado 20 desses anos para algo mais produtivo", afirmou.



"I've got a family I have to take care of. So I can get out there sometimes, but not as much as I did. And I've found that I'm more creative than I gave myself credit for - I didn't have to be that f***** up."