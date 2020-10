No Posto Emissor desta semana, João Peste falou sobre as diferenças do mercado discográfico do final dos anos 80, quando criou a editora Ama Romanta, e de hoje.



Referindo que hoje se vendem muitos menos discos, o vocalista dos Pop Dell'Arte comentou ainda a crescente popularidade do vinil.

“Há um certo culto do vinil, que eu não percebo bem. Acho que é bonito e que as capas ficam melhores, mas em termos de som... eu sofria imenso, quando era miúdo e um disco ficava riscado. O CD é uma mais-valia em termos de qualidade”, considera.

Ouça esta resposta pelos 34m 08s.