Blaya partilhou com os seguidores do Instagram uma fotografia reveladora na qual celebra um ano desde a operação mamária a que se submeteu. "E já fez um ano que meti próteses nas mamocas", escreve na legenda, explicando depois por que razão decidiu submeter-se ao procedimento.

"Pelos meus 20 anos, eu não gostava das minhas maminhas! Mas depois comecei a aceitá-las", começa por dizer, "como gémeos que sou (gosto de mudar!) e mesmo estando super bem com o que tinha (apesar de já estarem descaídas por causa da amamentação, e parecerem dois saquinhos murchos cada vez que me inclinava) eu mandei me de cabeça, e bora lá meter maminhas!!!".

A artista deixou também uma mensagem aos fãs mais curiosos: "podem fazer as perguntas que quiserem que eu vou responder aqui".