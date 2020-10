Apesar de selecionar cuidadosamente a música que decide transpor para álbum, Sufjan Stevens sempre foi um dos músicos mais prolíficos da pop barroca, por vezes psicadélica, a que se dedica desde finais dos anos 90. Com uma mão-cheia de memoráveis obras discográficas no reportório, o músico do Michigan regressa agora com um conjunto de canções que deslizam como um precioso bálsamo nestes tempos revolutos. “The Ascension” entra seguro para o panteão de obras superiores onde já figuravam “Michigan” (2003), “Illinois” (2005), um magnífico, e por vezes menosprezado, “The Age of Adz” (2010) e “Carrie & Lowell” (2015). Desde que, há cinco anos, regressou às raízes folk para imortalizar em disco o amor que unia a mãe e o padrasto, Stevens tem andado num turbilhão de afazeres, ora oferecendo uma muito celebrada ‘Mystery of Love’ ao filme “Chama-me Pelo Teu Nome”, ora celebrando o mês do orgulho com o duplo single ‘Love Yourself’/ ‘With My Whole Heart’, ora gravando os álbuns colaborativos “Planetarium” (com Bryce Dessner, Nico Muhly e James McAlister) e “Aporia” (com o padrasto, Lowell Brams). “The Ascension” constitui um muito aguardado retorno à sua principal linha narrativa e chega equilibrado algures entre uma reconhecida mestria instrumental e a experimentação digital que já tinha aflorado em “The Age of Adz”.

