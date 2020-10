Os Roxette partilharam um novo single, 'Let Your Heart Dance With Me'.

Esta é a primeira canção lançada pelo grupo sueco após a morte da sua vocalista, Marie Fredriksson. Foi gravada em 2016, durante as sessões do álbum "Good Karma".

O tema fará parte de "Bag Of Trix", compilação de material inédito dos Roxette que sairá no final deste ano.

Ouça aqui 'Let Your Heart Dance With Me':