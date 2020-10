No Posto Emissor desta semana, João Peste, vocalista dos Pop Dell'Arte, esclareceu as suas declarações ao “Jornal de Negócios” sobre a falta de novidade dos géneros musicais nascidos nas últimas décadas.

No Facebook da BLITZ, houve quem perguntasse pelo hip-hop ou pelo grunge. João Peste responde: “Independentemente do estado em que esteja agora, quando apareceu o hip-hop era algo completamente original e novo. Se não pus o hip-hop, peço desculpa, ponho agora. Mas digam-me algo totalmente novo [nascido] no século XXI”, acrescenta, garantindo que a sua postura não é de arrogância mas sim de curiosidade. “Gostava de ser surpreendido, até porque gosto de música”.

Para ouvir João Peste falar sobre as diferenças estéticas e sociológicas entre os movimentos hippie e punk, escute a partir dos 18m 36s.