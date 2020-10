Uma fã escocesa de Eminem estabeleceu recentemente um novo recorde mundial: o maior número de tatuagens do mesmo músico.

Nikki Patterson, de 35 anos e residente em Aberdeen, entrou para o Livro dos Recordes do Guinness após fazer a sua 28ª tatuagem baseada no rapper norte-americano - pouco mais de metade das 52 tatuagens que ostenta no total.

"Ouvi a 'Stan' quando tinha 14 anos e nunca tinha ouvido nada igual", explicou à BBC News. "Fiquei impressionada".

Entre as tatuagens contam-se, claro está, vários retratos de Eminem. "Comecei a fazê-los há três anos, e adorei-os. Ele é a única constante na minha vida", disse.