A Radio X, do Reino Unido, elaborou uma lista com aqueles que considera serem os 10 artistas negros mais influentes da história da música.

A lista, parte das celebrações do Mês da História Negra naquele país, conta com nomes bem conhecidos do grande público - como Bob Marley e Jimi Hendrix -, para além de algumas surpresas.

O grande destaque vai para a presença do bluesman Muddy Waters em primeiro lugar, uma influência para artistas como os Rolling Stones, Led Zeppelin ou Eric Clapton.

Confira aqui a lista:

1. Muddy Waters

2. Chuck Berry

3. Bob Marley

4. James Brown

5. Marvin Gaye

6. Frankie Knuckles

7. Nina Simone

8. Jimi Hendrix

9. Aretha Franklin

10. Prince