Moullinex e Paulo Furtado (Legendary Tigerman) estão entre os nomes que, até final do ano, irão desempenhar o papel de formadores em Media Arts numa iniciativa do Serviço Educativo da Braga Media Arts.

O DJ e produtor irá encarregar-se da próxima formação do ciclo "Circuito Avançado", com um workshop online dedicado à eletrónica em palco.

O workshop, que tem como objetivo ensinar os participantes como se constrói um espetáculo dedicado à música eletrónica, será dividido em três sessões: 7, 14 e 21 de outubro. O preço de inscrição é de 12 euros.

Já Paulo Furtado irá participar na iniciativa "Clube de Inverno" ao lado do cineasta Rodrigo Areias, que dará um workshop de imagem.

O resultado destas "aulas", de cariz gratuito, e que decorrerão de 15 a 17 de dezembro no gnration, em Braga, será apresentado ao público no contexto do OCUPA, evento promovido pela cooperativa AUAUFEIOMAU, com apoio da Câmara Municipal de Braga e do gnration.