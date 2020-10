Jon Bon Jovi deu uma entrevista ao jornal Daily Mail, onde falou acerca do seu novo disco, "2020".

O músico revelou ter mostrado o disco a duas outras grandes figuras da música, Bruce Springsteen e Paul McCartney, que lhe deixaram palavras de encorajamento.

"O Bruce veio a minha casa. Sentámo-nos e ouvimos o disco. Somos ambos de Nova Jérsia, e conhecemo-nos há demasiado tempo para poupar nas críticas. Ele aplaudiu o '2020', e o álbum dele é excelente", contou.



"No mesmo dia, mostrei-o ao Paul, só nós dois numa sala. Não tinha acabado de gravar a 'Lower the Flag', por isso peguei numa guitarra e toquei-lha em pessoa. Foi preciso alguma coragem para cantar uma canção nova em frente a um Beatle".



"2020" tinha data de lançamento marcada para maio, mas a pandemia colocou um travão nos planos de Bon Jovi - que acrescentou mais tarde dois outros temas ao disco, lançado esta sexta-feira: um sobre a pandemia, outro sobre o movimento Black Lives Matter.



"Sou testemunha da história. Creio que o maior dom que um artista pode ter é o de utilizar as suas habilidades para falar de temas que nos movem", acrescentou.