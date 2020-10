Os Linkin Park revelaram a versão demo de 'In the End', um dos grandes êxitos incluídos no seu primeiro álbum, “Hybrid Theory” (2000).



Como parte dos festejos do 20º aniversário da sua muito bem-sucedida estreia, os norte-americanos preparam-se para lançar, já na próxima semana, uma edição especial daquele disco, numa caixa de luxo com remisturas, inéditos e raridades.

Ouça aqui a versão demo de 'In The End'.