Shawn Mendes lançou esta sexta-feira um novo single, 'Wonder'.

O tema vem acompanhado de um vídeo realizado por Matty Peacock, que mostra o cantautor lusodescendente em cima de um comboio, a dançar numa floresta e a banhar-se com as ondas do mar.

'Wonder' é o tema-título do seu novo álbum, a sair no dia 4 de dezembro. Ouça-o aqui: