Carlão partilhou um vídeo no seu Instagram no qual se demarca de um anúncio televisivo da Direção-Geral da Saúde que está a "criar bastante polémica". Na publicidade institucional, o músico surge ao lado de outros artistas, como Camané, Marisa Liz ou Bárbara Bandeira, a alertar para os perigos dos ajuntamentos de pessoas em contexto de pandemia de covid-19.

"É um anúncio da DGS transmitido em várias televisões onde eu e uma série de músicos aparecemos e estamos a dizer algumas coisas que não se coadunam, em grande parte, com aquilo que estamos a passar agora", começa por dizer Carlão, "isso tem uma razão muito simples de ser... É que o anúncio foi gravado em junho com um contexto completamente diferente daquele que estamos a viver agora, em outubro".

O músico diz que ninguém lhe pediu uma explicação mas que achou "por bem vir aqui partilhá-la com vocês". "O contexto da altura era um contexto em que se estavam a fazer algumas festas ilegais onde muitas pessoas apanharam o vírus e foram contagiadas, numa altura muito diferente desta que estamos a viver agora".

"Nesta publicidade que está a passar, da DGS, quase que passamos por bipolares porque, por um lado, estamos a queixar-nos de não conseguirmos fazer aquilo que queremos fazer, que é dar espetáculos, dar concertos, e, por outro, aparecemos na televisão quase a incutir medo às pessoas parecendo que somos assim meio chonés. Não somos chonés", acrescenta, "entretanto, já se veio a provar que é possível fazer concertos, ainda que de uma maneira completamente diferente daquela a que estávamos habituados, cumprindo as regras de segurança".

Carlão diz que a situação é "confusa" e já "muita gente que está no vídeo pediu para que a publicidade fosse retirada do ar". "Ainda não foi e isto está a criar assim um mal-estar entre a comunidade artística, e não só, porque as pessoas não estão a perceber bem a razão de nós estarmos a dizer aquilo neste momento. E com alguma razão".

"Cada um foi ler uma frase na boa fé. Do meu lado não foi aprovado o texto todo porque não sabíamos qual seria o resultado final nem as frases todas - a coisa ainda estava em construção. É uma situação meio complicada. É claro que se aquilo tem saído na altura em que era suposto sair, não estaria aqui agora a dizer-vos isto. E, na altura, ninguém estranharia. Agora sim", conclui.