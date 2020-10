Realiza-se a partr de 31 de outubro o evento Santa Casa - Portugal ao Vivo, que sob o mote "20 20 Cultura para Todos" levará 20 espetáculos (de música e de humor) a Lisboa e 20 ao Porto.

Com o objetivo de contribuir para a retoma do meio cultural em Portugal, e organização da Everything is New e PEV Entertaiment, o evento vai ter lugar no Campo Pequeno, em Lisboa, e na Super Bock Arena/Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Em comunicado de imprensa, pode ler-se: “De modo a garantir a segurança de todos, cada espetáculo é pensado com base no cumprimento rigoroso das normas impostas pela Direção Geral de Saúde. O uso de máscaras é obrigatório, num espaço delimitado para o efeito, onde todos os lugares estarão identificados, cumprindo o distanciamento obrigatório entre os espectadores que não façam parte do mesmo agregado. Por último, de modo a evitar qualquer tipo de congestionamento entre pessoas, todas as entradas e saídas terão circuitos próprios com a devida sinalização”.

Os bilhetes já estão à venda.