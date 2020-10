Fiona Prine, viúva do cantor country John Prine, que morreu em abril passado vitimado por covid-19, culpa Donald Trump pela morte do marido. Durante o debate presidencial que colocou o atual presidente dos Estados Unidos frente a frente com o candidato democrata Joe Biden, Fiona partilhou no Twitter uma mensagem enfurecida: "Podem tirar aquele idiota do palco? O meu marido morreu por culpa dele".

A viúva de Prine reabiu assim às declarações de Trump, que disse que o seu governo fez um "ótimo trabalho" no combate à pandemia. Um seguidor respondeu à mensagem de Fiona Prine, dizendo que as suas visões políticas mancham o legado do marido, e a contrarresposta não demorou: "não ouviu atentamente o trabalho do meu marido se pensa que o John sentia algo mais do que desdém pelo Partido Republicano moderno e tudo aquilo que representa. Trump é a derradeira manifestação da sua hipocrisia".

Uma das últimas canções escritas por Prine, intitulada 'Caravan of Fools' foi feita a pensar em Donald Trump - ouça abaixo.