Róisín Murphy edita esta sexta-feira um novo álbum, intitulado "Róisín Machine", e disse, em entrevista ao NME, que não se sente intimidada pela concorrência de Dua Lipa e Jessie Ware, que este ano lançaram álbuns largamente influenciados pelo disco sound. "Fantástico, bom para elas. Mas eu estou de volta para lhes arrancar as perucas!", disse a ex-vocalista dos Moloko, "para mim, o disco sound pode ser qualquer coisa".

"Este é um álbum disco que fiz mas o meu conceito é muito amplo. Posso facilmente pensar nos Depeche Mode e Sylvester como disco sound", acrescentou ainda. "A música pop não fez parte da equação, mas houve momentos em que estávamos a escrever a canção 'Murphy's Law' em que pensei 'isto está bem? Não estamos um pouco na fronteira aqui?', porque é uma canção muito clássica".

Apesar de não ter intencionalmente feito um disco pop, Murphy acredita que "a melhor música pop é contra-intuitiva e nasce de outros ingredientes". Diz também que as letras que escreveu são mais "ambíguas" do que as de discos anteriores. Veja abaixo o vídeo de 'Narcissus'.