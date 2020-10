Foram divulgadas as primeiras imagens do último filme no qual o ator Chadwick Boseman trabalhou, antes de morrer.

Boseman, falecido em agosto devido a um cancro no cólon, figurará ao lado de Viola Davis em "Ma Rainey's Black Bottom", filme baseado na peça de August Wilson com o mesmo nome.

O filme irá estrear-se na Netflix a 18 de dezembro. Veja aqui as primeiras imagens:

Netflix

Netflix