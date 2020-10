Em conversa com Lia Pereira e Mário Rui Vieira, João Peste, dos Pop Dell'Arte, falou sobre o concerto que a sua banda se prepara para dar no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 8 de outubro.

Neste episódio de Posto Emissor, o músico português falou da importância da antiguidade clássica no álbum deste ano, "Transgressio Global", e na carreira dos Pop Dell'Arte, do indesejável conformismo dos géneros musicais nascidos nas últimas décadas e da forma como tem lidado com a pandemia.

O papel da editora que criou no final dos anos 80, a Ama Romanta, e a forma como, na sua opinião, bandas como os AC/DC se limitam a explorar uma marca foram outros temas da conversa.

No Posto Emissor desta semana, falámos ainda sobre os festivais recentemente adiados para 2021 (Super Bock em Stock e ID No Limits), o disco novo de Noiserv, a entrevista com Sinéad O'Connor e os concertos dos próximos dias.

A edição multimédia esteve a cargo de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.