Os Pearl Jam, os Arcade Fire e David Byrne são apenas alguns dos artistas que irão figurar numa nova compilação de apoio ao direito de voto nos Estados Unidos.

Intitulada "Good Music to Avert the Collapse of American Democracy, Volume Two" ("Boa Música para Impedir o Colapso da Democracia Norte-Americana, Volume Dois"), a compilação estará disponível no Bandcamp já esta sexta-feira, mas apenas durante 24 horas.

No total, serão disponibilizados 77 temas, com os Pearl Jam a contribuir com 'Get It Back'. Phoenix, Fleet Foxes, War on Drugs ou Little Dragon são alguns dos outros nomes presentes.

Todas as receitas obtidas com o álbum reverterão a favor da Voting Rights Lab, associação não partidária que defende o direito ao voto em segurança, nos Estados Unidos.