O novo filme de "Borat" tem estreia marcada para o final de outubro, avançou a Deadline.

O filme, cujo título bizarro - "Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan" - tem causado furor, será um exclusivo da Amazon Prime.

Para já não são conhecidos quaisquer detalhes acerca do enredo do filme, mas estima-se que Sacha Baron Cohen, autor e intérprete do famoso "jornalista" cazaque, ataque duramente o Partido Republicano dos Estados Unidos.

O ator e comediante estava, segundo a Deadline, "determinado" em estrear o filme antes das eleições presidenciais norte-americanas, o que o levou a escolher uma plataforma de streaming para o efeito.