Luísa Sobral acredita que a cultura desempenha um papel muito importante durante a crise pandémica que o mundo atravessa. "É muito importante para o lado de equilíbrio mental das pessoas", diz a artista em entrevista ao Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, "a cultura também tem esse papel. Muita gente durante esta pandemia ia ouvir música".

"Há muitas pessoas com depressões neste momento, há muita gente com problemas mentais. A cultura ajuda muito, ajuda as pessoas durante aquele momento", acrescenta, "é importante não ficarmos em casa a ver notícias o dia inteiro. Quando isto começou, via o telejornal da hora de almoço e o da noite. Agora já não vejo nenhum”. Ouça a partir dos 45’57.

Luísa Sobral regressa aos palcos a 6 de outubro para um concerto no Teatro da Trindade, em Lisboa. O espetáculo servirá de encerramento ao ciclo de "Rosa", o seu mais recente álbum, e a artista promete apresentar algumas novidades.

Entre 16 e 19 de outubro sobe ao palco do Coliseu do Porto, junto com António Zambujo, César Mourão e Miguel Araújo, para os Desconcertos.