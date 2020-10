O ator Sacha Baron Cohen mostrou esta quinta-feira o cartaz e o trailer do segundo filme da sua personagem Borat, que estreia a 23 de outubro (na plataforma de streaming Amazon Prime) e tem como título "Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan".

Na fotografia escolhida, o ator substitui o seu famoso "mankini" por uma máscara no sítio errado: a mensagem "Use máscara. Salve vida" acompanha a imagem. "Obrigado, Sr. Sacha Karen Cohen por me deixar usar a sua máquina de fax visual", lê-se na legenda da partilha do cartaz no Instagram de Baron Cohen.