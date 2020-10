O vídeo de 'No Time to Die', canção de Billie Eilish para o novo filme de James Bond, "007: Sem Tempo para Morrer", estreou esta quinta-feira, antecipando a chegada do filme às salas de cinema portuguesas, a 19 de novembro.

"Gravámos o vídeo em fevereiro e está finalmente cá fora!", escreve a artista norte-americana no post de Instagram em que partilha um excerto do vídeo, "adoro o Bond e continuo a sentir-me muito lisonjeada por fazer parte disto. Obrigado, 007".