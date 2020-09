Sucedem-se as reações, nas redes sociais, ao primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden, candidatos à presidência dos Estados Unidos.

O debate foi bastante tenso, com várias trocas de insultos e de acusações. A dada altura, Trump mostrou o seu apoio aos Proud Boys, milícia de extrema-direita que tem combatido o movimento Black Lives Matter e grupos antifascistas nas ruas.

As declarações do atual presidente não caíram bem junto de figuras como Chance the Rapper e Cardi B, que se indignaram com o apoio de Trump a milícias racistas.

"O país tem de decidir se vai continuar a ignorar que o nosso Presidente é um racista e supremacista branco", escreveu o autor de "Acid Rap".

Veja aqui mais algumas reações: