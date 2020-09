Nick Mason deu uma entrevista ao jornal britânico Telegraph, onde afirmou que a geração de músicos rock a que pertence "tem alguma vergonha da fortuna que tem".

"Acho que todos temos", confessou. "E da forma como a usamos. A minha pegada ecológica é assombrosa".

O músico, que hoje em dia se encontra em digressão com a banda Saucerful of Secrets, tocando temas dos Pink Floyd, admitiu ainda que nos anos 60 os britânicos "seguiram a moda" do rock psicadélico.

"Ainda hoje não entendo como chegámos a esse ponto de experimentação livre", disse. "Pensávamos em nós como uma banda de R&B, a tocar uns êxitos. Era só uma piada".

"O que é interessante é que éramos bastante impopulares: costumávamos ir ao norte [do Reino Unido] e as pessoas apupavam-nos, odiavam-nos. Não percebo porque não acabámos logo ali", acrescentou.