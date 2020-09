Morreu o cantautor norte-americano Mac Davis, aos 78 anos.

O músico foi recentemente operado ao coração, e não resistiu a algumas complicações ocorridas após a cirurgia.

Davis é sobretudo conhecido pelo seu trabalho com Elvis Presley, compondo 'In the Ghetto' e 'A Little Less Conversation', dois dos maiores êxitos do "Rei do Rock".

Para além disso, obteve também alguma notoriedade a solo, com canções como 'Baby Don't Get Hooked On Me' (que lhe valeu uma nomeação para um Grammy) e 'Stop and Smell the Roses'.

O seu último álbum, "Will Write Songs For Food", data de 1994.