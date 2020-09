Sharon Van Etten gravou uma versão de 'Hurt', clássico dos Nine Inch Nails, para o projeto "Songs That Found Me" da organização sem fins lucrativos Sounds of Saving.

Este projeto foi criado em parceria com a National Suicide Prevention Lifeline, rede de prevenção do suicídio criada nos Estados Unidos.

O objetivo é o de discutir a questão da saúde mental, e a forma como esta se liga com a música.

"É sempre difícil pedir ajuda", explicou a cantautora, "mas quando precisas tens de aprender a fazê-lo, mesmo quando é difícil. Às vezes é necessária uma outra perspetiva, para que te compreendas melhor".

Ouça aqui a versão que Sharon Van Etten fez para 'Hurt':