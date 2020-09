David Fonseca acredita que o sucesso mainstream de Billie Eilish vai fazer com que surjam muitos artistas a imitá-la. Em entrevista ao Jornal de Negócios, o músico diz, "consigo adivinhar que nos próximos anos vão aparecer pelo menos 20 sucedâneos da Billie Eilish. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os Nirvana ou com os Pearl Jam".

"Genericamente, caminhamos para um mundo um bocadinho mais formatado, redondo, e a Billie Eilish não é redonda, pelo contrário, tudo aquilo é muito bicudo", defende o ex-Silence 4, "por isso é que acho interessante que seja mainstream. Mas, com o tempo, fenómenos como este tendem realmente a formatar-se".

Fonseca compara também o que aconteceu depois de a sua ex-banda ter aparecido: "num ponto muito mais pequenino, depois de os Silence 4 entrarem no mercado, surgiram muitas bandas a cantar em inglês, e a dada altura a palavra de ordem das editoras era cantem em inglês - o que era uma parvoíce".

Recorde-se que o músico também falou sobre Billie Eilish no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, elogiando a artista norte-americana por conseguir "uma coisa raríssima: ser ela própria num mundo muito tipificado". "São canções violentas, de autocomiseração e complexas. Tal como o mundo juvenil o é. Se eu não conhecesse a Billie Eilish e me dissessem: 'ouve esta artista nova que acabou de sair', eu iria classificá-la como projeto alternativo". Ouça abaixo.