Depois de meses de boatos e especulação, os AC/DC confirmaram o seu regresso.

Numa imagem partilhada nas redes sociais, a banda australiana mostra a sua formação em 2020: Angus Young na guitarra, Cliff Williams no baixo e dois regressos de peso: Brian Johnson (que se afastara do grupo por problemas de audição, sendo substituído ao vivo por Axl Rose) na voz e Phil Rudd (afastado também há alguns anos por problemas com a lei) na bateria.



O "line up" fica completo com Stevie Young, sobrinho de Malcolm Young, na guitarra ritmo - Stevie Young já participara em "Rock or Bust", o álbum de 2014, sendo considerado membro da banda desde o final desse ano.

Na imagem partilhada hoje, surge o termo "PWR UP", que poderá vir a ser o título do 17º álbum de estúdio dos AC/DC.