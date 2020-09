Em celebração do 50º aniversário do álbum de estreia dos Black Sabbath, a Dr. Martens anunciou uma colaboração com os "pais do heavy metal".

A icónica marca irá lançar um novo modelo de botas, adornado com a não menos icónica capa do disco. Este modelo chegará às lojas no dia 1 de outubro.

A Dr. Martens publicou, nas redes sociais, um vídeo que mostra o design das botas em questão. Aqui: