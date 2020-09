Billie Eilish anunciou o lançamento de um novo documentário, intitulado "Billie Eilish: The World's a Little Blurry" ("O Mundo Está Algo Enevoado", em tradução direta).

O filme, realizado por R.J. Cutler, será disponibilizado nos cinemas e na plataforma Apple TV+, em fevereiro de 2021.

Foi partilhado um curto teaser de "The World's a Little Blurry" no YouTube, que termina com uma gravação antiga de Billie Eilish, quando criança. Veja aqui: