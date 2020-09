Tornou-se viral, no Twitter, uma fotografia que mostra Johnny Rotten, dos Sex Pistols, vestindo uma t-shirt com o slogan de campanha de Donald Trump, "Make America Great Again".

A fotografia foi publicada por um fã que, nos comentários, disse estar "completamente enojado com aquilo em que o meu herói se tornou".

Essa publicação foi entretanto apagada, após ultrapassar os 18 mil "gostos", mas a fotografia continua a correr mundo - e a dividir opiniões. Veja algumas das reações: