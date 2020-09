O festival ID No Limits, que estava marcado para 13 e 14 de novembro no Centro de Congressos do Estoril, foi adiado.

O evento está agora previsto para 9 e 10 de abril de 2021, no mesmo local, contando com atuações de Rejjie Snow, Kelsey Lu, Coucou Chloe e Biig Piig, entre muitos outros.

Este é o segundo adiamento do festival ID No Limits, que começou por estar marcado para o passado mês de abril.

Em ambos os cancelamentos, a razão é a mesma: a pandemia de covid-19.

Em comunicado, a organização do ID No Limits escreve agora que este segundo adiamento se prende com a decisão do Conselho de Ministros, no passado dia 24 de setembro, pela qual se estende até 31 de dezembro a proibição de festivais e espetáculos de natureza análoga em recinto coberto ou ao ar livre.

Os bilhetes de abril e os de novembro são válidos para o próximo ano, não sendo necessário trocá-los. Quem desejar pedir o reembolso, terá direito à emissão de um vale de igual valor, a solicitar no local de compra dos bilhetes.



Estes são os artistas confirmados no cartaz do ID No Limits. A organização promete mais anúncios em breve.

Rejjie Snow | Kelsey Lu | Coucou Chloe | Biig Piig | Lhast | PEDRO | Trikk | Carla Prata | Shaka Lion Live Act| Holly |Chong Kwong | Inês Duarte | L-Ali A/V Vulto | Vaarwell | DJ Adamm | Ornella | Zé Ferreira | Co$tanza | Progressivu | Matilde Castro | Von Di| King Kami | Shapednoise & Pedro Maia Live A/V | 00:NEKYIA & Multa Collectives | Best Boy Grip | Maddruga